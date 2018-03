RAPINA A FILIALE TERCAS VAL VOMANO, RICERCHE A MONTESILVANO

CRONACA. VAL VOMANO. Una rapina e' stata compiuta oggi pomeriggio ai danni della filiale Tercas di Val Vomano nel territorio di Penna Sant'Andrea (Teramo). Non si conosce l'entita' del bottino. Avrebbero agito in tre portandosi via denaro contante. Poi a bordo di un'auto sono fuggiti grazie ad un complice. La mazzetta civetta sarebbe stata recuperata a Montesilvano (Pescara). Alle ricerche lavorano carabinieri e polizia grazie anche all'aiuto di un elicottero.