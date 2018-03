L’INIZIATIVA, LETTERE PER AMORE NELLE LIBRERIE PESCARESI

CULTURA. PESCARA. Si chiama “Lettera PER Amore” l’iniziativa che mette insieme cultura e sociale organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara che si animerà presso alcune librerie cittadine nella giornata di sabato 14 febbraio dalle ore 17 alle 20. Presso le librerie Primo Moroni, Qui Abruzzo, Luoghi dell’Anima e Mondadori ci sarà un tavolino a cui siederanno degli speciali “scrivani” (scrittori e poeti cittadini) per redigere lettere e poesie d’amore a nome del pubblico che frequenterà le librerie, si tratta di: Enzo Verrengia, Cristina Mosca, Federica D’Amato, Alessandro Romano, Stefano D’Elia, Valentina Di Cesare. L’idea, messa in moto dalla sociologa Giovanna Romano, avrà un risvolto sociale: il “prezzo” della lettera e dei versi sarà un’offerta libera a sostegno dell’attività della Onlus On the Road, che si occupa da anni in città delle persone senza fissa dimora. «Questo evento nasce come una sorta di esperimento per le librerie e per gli scrittori - spiega Giovanna Romano, sociologa– All’interno delle librerie sistemeremo un tavolino visibile, ma anche capace di creare un momento di intimità fra scrittore e pubblico, in modo che entrambi possano condividere e comprendere il tema. Questo perché la scrittura è un momento di solitudine creativa, come lo è la nascita di un pensiero rivolto a qualcuno che si ama. Lo scopo è portare persone che non sono avvezze a frequentare librerie, a scoprirle e a “usare” la letteratura per comunicare, grazie agli scrittori locali, affinché anche questi possano essere ancora più conosciuti dal territorio. Non messaggini o post, ma una lettera che resta, anzi, che viaggia: è bella l'idea che tante lettere possano girare nelle case degli altri. Cercheremo anche di documentare la giornata, attraverso foto e video per raccontare l’iniziativa».