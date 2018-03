VANDALI ANCORA CONTRO TRENI 'JAZZ' TRA ABRUZZO E MARCHE

PESCARA. Tre atti vandalici in 10 giorni ai nuovi treni 'Jazz' in circolazione sulle linee ferroviarie dell'Abruzzo. L'ultimo episodio nelle notti di domenica e di lunedi' scorsi, rispettivamente nelle stazioni di Pescara Centrale e di Porto d'Ascoli, dove il Jazz e' stato oggetto delle attenzioni dei soliti vandali della bomboletta. Lo stesso convoglio, proprio domenica 8 febbraio, era stato ripulito da altri graffiti. Le precedenti vandalizzazioni ai danni dei Jazz si erano verificate il 28 gennaio nella stazione di Pescara e le notti del 31 gennaio e del primo febbraio a 2 convogli in sosta rispettivamente a Pescara Centrale e a Porto d'Ascoli. Ingente il danno d'immagine per Trenitalia - che ha gia' sporto denuncia contro ignoti - ma ancor piu' preoccupante - afferma l'azienda in una nota - la progressiva riduzione del livello di civismo, che rende di nessuno il bene pubblico e come tale non degno di rispetto e cura.