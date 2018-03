FURTO IN DITTA MATERIALE EDILE CHIETI, INDAGINI POLIZIA

CHIETI. Furto, nelle prime ore di stamani in una ditta di Chieti scalo che commercia materiale edile e termosanitario. Sono in corso indagini della Squadra Mobile della Questura teatina. Intorno alle 3.30 quando è scattato l'allarme della ditta che è collegato alla centrale operativa delle società di vigilanza Ivri, è intervenuta una guardia giurata che ha notato tre, forse quattro persone, una delle quali, accortasi della sua presenza, gli ha scagliato contro pietre e pezzi di mattonelle raccolti sul posto ma senza colpirla. A quel punto i malviventi sono fuggiti su un furgone sul quale avevano caricato diverso materiale fra cui grondaie di rame, raccordi idraulici in ottone, tubi, radiatori e altro materiale. La guardia giurata ha avvertito il 113 che è giunto sul posto con una volante. Si è così scoperto che i ladri avevano accatastato anche altro materiale che però non hanno potuto portare via perché messi in fuga dalla presenza del vigilante. La Mobile ha acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza della ditta per cercare di individuare i malviventi.