STRONCATO DA UN MALORE LO SCRITTORE MARCO TORNAR

LUTTO. PESCARA. E’ morto nella giornata di domenica, stroncato da un malore, a 54 anni lo scrittore e saggista pescarese Enrico Ciancetta, in arte Marco Tornar. Questa mattina i funerali alla chiesa dello Spirito Santo alle 10.30. Lo ricordano il sindaco Marco Alessandrini e l’assessore alla Cultura, Giovanni Di Iacovo: «oltre ad essere una delle principali figure culturali della nostra regione , era una persona estremamente sensibile e generosa, come la poesia di cui era portatore. La sua esperienza umana e culturale ha attraversato tante fasi di questa città, arricchendo la nostra comunità senza mai essere offuscato dai tipici sentimenti litigiosi della provincia».«La mitezza a noi tanto cara», ha detto ancora il primo cittadino, «perde un suo interprete, portato via troppo presto da questa vita terrena, nel mentre si approssimava a fare un'altra domenica di studi come soleva fare e come mi ha riferito la madre alla quale va il mio sentito abbraccio».