INCIDENTI STRADALI: SCONTRO SU SS16, GRAVISSIMO 36ENNE

CHIETI. Scontro nella notte tra sabato e domenica sulla statale 16 a Francavilla al Mare. In prognosi riservata all'ospedale di Chieti un 36enne; era alla guida di un'auto che, secondo la Polizia Stradale di Chieti, non avrebbe dato la precedenza a un camion il cui conducente, 22enne, è rimasto illeso. La Stradale informa, in una nota, che entrambi sono risultati positivi all'assunzione di bevande alcoliche. L'automobilista ricoverato in ospedale, si legge nella nota della Stradale, è risultato anche “positivo all'assunzione di stupefacenti del tipo cocaina". Entrambi saranno segnalati alla Procura della Repubblica ai sensi degli art.186 e 187 del Codice della Strada.