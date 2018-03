FORMAZIONE: FIRMATA INTESA CON LA EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

CULTURA. L’AQUILA. Una partnership tra l’Accademia delle Scienze d’Abruzzo e la European Academy of Sciences and Arts per l’istituzione in Abruzzo della International School on safety and environmental protection “Corradino D’Ascanio” (diretta dal professor Giuseppe D’Ascenzo, rettore emerito dell’Università di Roma “La Sapienza”), che promuoverà l’addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza e della protezione ambientale. L’accordo è stato sottoscritto questa mattina a Palazzo dell’Emiciclo dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e dal presidente della European Academy Felix Unger, che ha riconosciuto l’alto valore e la rilevanza internazionale del progetto dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo, del cui consiglio direttivo fa parte proprio il Presidente del Consiglio regionale. Entro la fine di marzo saranno portate a termine le procedure per la concessione dell’immobile e verrà stilato un piano economico del progetto, secondo le indicazioni didattiche e organizzative della scuola, formulate dalla “Mater Europaea of European Academy of Sciences and Arts”.