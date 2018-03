TRASACCO: AL DISTRETTO ASL MEDICI DI FAMIGLIA 12 ORE AL GIORNO

CRONACA. TRASACCO. Da lunedì 2 febbraio scorso, al distretto sanitario di Trasacco i cittadini di 4 Comuni (Luco dei Marsi, Trasacco, Collelongo e Villavallelonga) hanno a disposizione il medico di famiglia, dalle ore 8 alle 20.00, col vantaggio di trovare, nella stessa struttura, servizi amministrativi già esistenti come scelta del medico, Cup (centro prenotazioni), cassa ticket e le molteplici prestazioni ambulatoriali. Da lunedì scorso, infatti, in seguito a un’intesa con il Manager Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Giancarlo Silveri, è stata costituita un’associazione con 9 medici di medicina generale per garantire, all’interno del distretto di Trasacco, la presenza (tramite turni) del dottore di famiglia nell’arco delle 12 ore giornaliere. L’assistenza verrà infatti assicurata dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20.00 e il sabato dalle 8 alle 10.00. Le ore notturne, i festivi e prefestivi saranno coperti dal servizio di continuità assistenziale (guardia medica).