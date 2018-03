PIANELLA. AREA EX SCUOLE S. LUCIA, APPROVATO BANDO DI ALIENAZIONE

PIANELLA. Un’area verde attrezzata e parcheggi pari almeno al 30% dell’intera superficie catastale dell’immobile. Attraverso questo vincolo l’amministrazione comunale di Pianella intende tutelare e valorizzare l’area di 4.820 mq. che attualmente ospita il distretto sanitario, che sarà messa in vendita attraverso un bando approvato dalla giunta comunale che prevede l’alienazione a mezzo di asta pubblica del complesso immobiliare situato nel quartiere di S.Lucia. Una decisione scaturita dalla necessità di porre in essere le politiche di spending review dettate dal governo centrale, nonché dalla volontà di garantire una sede più idonea e, soprattutto, sicura, al distretto sanitario che in futuro sarà trasferito nella ex sede dei giudice di pace, recentemente ristrutturata.

Un bando innovativo che assicura, pertanto, la massima premialità solo ai progetti di comprovata qualità architettonico-urbanistica, garantendo ulteriori punteggi per coloro realizzeranno un campo polivalente e una ulteriore estensione della superficie da destinare all’utilizzo da parte della cittadinanza.