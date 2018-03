TRENI. PESCARA RIUNIONE PER IL IL 4° BINARIO DI PORTANUOVA

PESCARA. Nella mattinata odierna si è svolta una riunione sul tema della velocizzazione del nodo ferroviario di Pescara a cui ha partecipato l’assessore alla Mobilità Enzo Del Vecchio, insieme al dirigente del Settore Lavori Pubblici Giuliano Rossi e gli autori di un progetto in tale senso da parte dei Rete Ferroviaria Italiana, gli ingegneri Mario Esposito e Cristina Candeloro e il geometra Berardino di Clemente.

«I lavori prevedono l’aggiunta di un binario ai tre attuali della stazione di Portanuova – illustra l’assessore Enzo Del Vecchio – e tre nuovi marciapiedi a servizio degli stessi. In pratica si interverrà su quattro fronti: il cavalca ferrovia a doppia canna che si trova sulla Tiburtina; quello a canna singola che ricade su via Lago di Scanno; il rilevato ferroviario sottostante e i binari per la realizzazione dei marciapiedi di servizio ai viaggiatori presso la stazione».

I lavori interesseranno, con criticità anche la viabilità urbana, soprattutto a ridosso di Tiburtina e via Lago di Scanno e pertanto alle ore 12.00 di oggi è stata convocata una riunione tecnica interna per esaminare la questione ed organizzare al meglio la viabitlita’ alternativa.

Al tavolo di lavoro a cui hanno partecipato dirigenti tecnici comunali, polizia municipale e il consulente per la sicurezza stradale arch. di Giampietro, tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per stilare il progetto di mobilita alternativa e la fase di comunicazione agli utenti.

I progetto avrà un costo di circa 10 milioni di euro di cui 4,8 coperti da fondi Par-Fas, i restanti 5,2 milioni a carico di RFI.