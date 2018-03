DONNA SI ALLONTANA DA CASA, TROVATA IMPICCATA NEL FRENTANO

LANCIANO. Una donna di 47 anni, originaria di Gessopalena, è stata trovata impiccata a un albero dai carabinieri che indagavano sul suo allontanamento volontario avvenuto ieri pomeriggio. La donna era ospite della sorella nella vicina Casoli: ai famigliari aveva detto che si sarebbe recata per alcune ore al suo paese natale. Alle ricerche della donna hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Casoli. Il pm Rosaria Vecchi ha disposto l'esame autoptico fissato per domani. I carabinieri della compagnia di Lanciano, diretti dal capitano Massimo Capobianco, proseguono gli accertamenti per escludere eventuali responsabilità di terze persone. Due mesi fa la vittima era tornata a casa della sorella dove era giunta da Bologna dopo aver perso il lavoro.