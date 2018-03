VIABILITA': CHIUSO PROVVISORIAMENTE RACCORDO CHIETI-PESCARA

VIABILITA’. CHIETI. L'Anas comunica che, per consentire gli interventi urgenti per la sostituzione di una cuspide di sicurezza in corrispondenza di uno svincolo, sul raccordo autostradale Chieti-Pescara e' provvisoriamente chiuso il tratto a carreggiata unica compreso tra il km 0 e il km 0,650, all'altezza di Chieti. Il traffico al momento e' deviato sulla ex strada statale 5 e il personale dell'Anas e' presente sul posto per la gestione della viabilita'. Il tratto sara' riaperto nel piu' breve tempo possibile, una volta ultimato l'intervento.