L’AQUILA, GIOVEDI’ INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ORDINE ARCHITETTI

CRONACA. L’AQUILA. Giovedì alle ore 16.00 l'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila inaugurerà la sua nuova sede, in via Saragat – zona Industriale di Pile (L'Aquila). La sede verrà intitolata all'architetto Raffaele Sirica, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, scomparso nel 2009. La cerimonia di inaugurazione verrà preceduta nella mattinata da una seduta congiunta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti con il Consiglio Provinciale. Prima del sisma l'Ordine aveva una splendida sede nel centro storico, che al momento non è stato possibile recuperare, quindi i nostri gli sforzi si sono rivolti alla costruzione di un nuovo edificio, che potesse lasciare alla città un esempio di nuova architettura. Il progetto con cui è stato realizzata la sede è stato frutto di un concorso aperto a tutti gli Architetti della Provincia dell'Aquila. Tra i vari progetti partecipanti al concorso è stato ritenuto più meritevole quello proposto dall’architetto Assunta Gaetani e dall‘ingegner Augusto Pace.