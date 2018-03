EXPO': LE CASE DI TERRA ABRUZZESI SBARCANO A MILANO

EXPO. ABRUZZO. Un protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo, l’ Associazione Terre onlus e l’ Associazione internazionale Città di terra cruda per inaugurare una stagione di iniziative da presentare in occasione dell'Expo di Milano, in programma dal 1 maggio al 31 ottobre. E il progetto al quale sta lavorando l'assessorato regionale all'Ambiente con i responsabili del CED, il Centro di documentazione sulle case di terra cruda di Casalincontrada, che dovrebbe portare all’ organizzazione di un programma di iniziative da realizzarsi sul territorio regionale, tra cui un itinerario ad hoc delle 42 città di terra cruda abruzzesi.

«Il nostro obiettivo è quello di allargare la presenza dei centri abruzzesi nella rete internazionale - spiega l'assessore regionale Mario Mazzocca - Aderire a questo network significa promuovere da parte delle comunità locali il riconoscimento degli insediamenti in terra cruda come espressione di identità su cui fondare le basi del proprio sviluppo sostenibile, promuovendo e stimolando anche l'offerta turistica. Finora le località presenti sono Bucchianico, Roccamontepiano, Chieti, Casalincontrada e Manoppello».

«Nella nostra regione - spiega Gianfranco Conti, coordinatore del CED Terra - possiamo contare su un patrimonio che si può stimare in circa 800 edifici, per il quale occorre intervenire quanto prima con lavori di manutenzione straordinaria e tramite interventi di recupero per un loro riuso sia in termini residenziale che produttivi».