DISPOSTO, CON ORDINANZA, IL DIVIETO TEMPORANEO DI SCI FUORI PISTA

L’AQUILA. Il divieto temporaneo dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci ed il divieto della pratica del fuori pista o su terreno d'avventura su tutti i versanti del Gran Sasso ricadenti nel territorio comunale.E' quanto ha stabilito il Sindaco Massimo Cialente con ordinanza, date le copiose precipitazioni nevose degli ultimi giorni. Gli strati nevosi creatisi lungo i pendii montani risultano, infatti, tuttora disomogenei in termini di consistenza, coesione e temperatura, tali da far ritenere il rischio di distacco di grado 4.Il divieto è efficace fino a tutto il 9 febbraio 2015, salvo rinnovo del provvedimento a seguito delle verifiche che verranno condotte, in quel giorno, dalla Commissione Valanghe.

Ai trasgressori dell'ordinanza, sarà comminata una sanzione da 25 a 500 euro.