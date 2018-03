SCINTILLA DAL CAMINO PROVOCA INCENDIO IN UNA CASA AD ALANNO

ALANNO. Tanto spavento, ma fortunatamente nessun intossicato in una casa di Alanno dove questa mattina una scintilla partita dal caminetto ha innescato un incendio che ha investito un divano e poi la cucina. Il proprietario, uscito fuori, ha chiamato il 115. Sul posto in pochi minuti sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Alanno, che in poco più di un'ora hanno domato le fiamme. Nell'abitazione, comunque dichiarata agibile, sono intervenuti anche i Carabinieri.