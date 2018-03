DROGA: MAROCCHINO ARRESTATO PER SPACCIO A CELANO DAI CARABINIERI

CELANO. Un marocchino di 26 anni, regolare sul territorio nazionale, e' stato arrestato a Celano dai carabinieri della locale Stazione per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane percorreva via della Torre e i suoi movimenti sospetti all'interno dell'auto non sono sfuggiti ai militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga. I carabinieri hanno quindi deciso di procedere al controllo e la perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 5 dosi di cocaina occultate all'interno del pannello di rivestimento della portiera lato guida. Il giovane e' stato quindi arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano.