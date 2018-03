AUTO CONTRO PILONE, FERITO 71ENNE

PESCARA. Un 71enne di S. Giovanni Teatino è rimasto ferito nella notte in un incidente a Pescara all'altezza di via Tirino. Forse per un malore l'uomo ha perso il controllo dell'auto andando a finire contro un pilastro in cemento di sostegno del ponte della circonvallazione. Sul posto sanitari del 118 e vigili del fuoco, intervenuti per liberarlo dalle lamiere. In ospedale è arrivato con politrauma e lesioni interne. I medici si sono riservati la prognosi. Indaga la Polizia Stradale di Pescara.