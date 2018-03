TRABOCCO TURCHINO, SINDACO CHIEDE REVOCA DEL SEQUESTRO E LA OTTIENE

CRONACA. SAN VITO CHIETINO. Il Sindaco di San Vito Chietino ha presentato alla Procura della Repubblica di Lanciano, formale istanza di revoca del sequestro della documentazione inerente i lavori di ricostruzione del Trabocco Turchino. Il Comune di San Vito, infatti, ha ottenuto a tale scopo un finanziamento di 75.000,00 Euro grazie ai Fondi Europei per la pesca gestiti dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il GAC “Costa dei Trabocchi” ed ora ha necessità di poter disporre della documentazione posta sotto sequestro dalla Procura al fine di poter procedere all’affidamento dei lavori. L’Amministrazione, inoltre, così come previsto dalle condizioni di finanziamento, dovrà contribuire all’operazione con una somma di pari importo che verrà reperita attraverso idoneo mutuo non potendosi reperire risorse disponibili nel bilancio comunale. «Abbiamo già provveduto nei giorni scorsi al taglio dei tronchi di acacia – spiega il sindaco Rocco Catenaro -, necessari alla ricostruzione del Turchino e superato ostacoli burocratici non indifferenti. Speriamo di poter dare l’avvio ai lavori il più presto possibile».

E nel pomeriggio si è saputo che la procura ha disposto la restituzione degli atti al Comune.