SPOLTORE, APERTO SPORTELLO A SOSTENGO DELLA IMPRENDITORIALITA’

ECONOMIA. SPOLTORE. Ieri mattina è stato firmato il protocollo d’intesa da Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore e Giuseppe Cetrullo, presidente di Sviluppo Italia Abruzzo, per l’apertura di uno Sportello dedicato al supporto della nuova imprenditoria e dell’auto-impiego, finalizzato a fornite informazioni e supporto necessari sui fondi regionali, statali ed europei destinati alla creazione di impresa. «Iniziative di questo genere – ha spiegato Giuseppe Cetrullo - sono fondamentali per garantire agli interessati le diverse possibilità di fondi di sostegno all’impresa e le modalità da seguire. L’intenzione è quella di contribuire a ricreare le condizioni di sviluppo di un circolo virtuoso che, grazie alla diverse misure di finanziamenti, faccia ripartire le imprese e dunque l’occupazione». L’assessore alle Attività produttive, Chiara Trulli, che ha spiegato: «Da mercoledì lo sportello sarà operativo con la presenza di un esperto capace di fornire tutte le informazioni necessarie per i progetti oggetto delle richieste di finanziamento; sarà uno strumento operativo per orientare ma anche supportare in concreto gli aspiranti imprenditori, specie per superare le difficoltà della fase dello start up. Sarà possibile prendere appuntamento attraverso l’ufficio commercio al numero 085.4964227».