L’UNIVERSITÀ AMERICANA JOHN CABOT CERCA MATRICOLE IN ABRUZZO

MONTESILVANO. Venerdì prossimo (6 febbraio) la John Cabot University, la maggiore università americana in Italia, sarà a Montesilvano per la prima volta per tenere un Open Day rivolto a studenti liceali e alle loro famiglie.

L’evento prevede una presentazione dell’Università: l’offerta accademica, le opportunità di stage e lavoro, il programma di studio all’estero e la disponibilità di agevolazioni economiche. L’Università, che attrae studenti provenienti da 60 paesi (di cui la metà è americana), coniuga l’approccio pragmatico allo studio e lo stretto rapporto con il mondo del lavoro. Rilascia il titolo di Bachelor of Arts (B.A.), che corrisponde ad una laurea di primo livello. La John Cabot University offre 13 corsi di laurea in ambito economico, umanistico e politico.

La Open House si terrà il 6 febbraio alle ore 15.30 presso l’hotel Premonade a Montesilvano.