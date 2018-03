SMOTTAMENTO NEL PESCARESE, CHIUSO TRATTO STRADA A CORVARA

CORVARA. Uno smottamento, provocato molto probabilmente dalle abbondanti precipitazioni di neve e pioggia degli ultimi giorni, si è verificato nel pomeriggio di ieri nei pressi di Corvara, piccolo centro del Pescarese. Il sindaco, Guido Di Persio Marganella, ha emanato un'ordinanza Comunale per disporre la chiusura della strada comunale tra le frazioni di Chiusole e Fonte Mora. La chiusura ha riguardato un tratto di strada limitato, e lo smottamento, avvenuto in una zona lontana dalle abitazioni, non ha causato feriti e problemi a persone o cose. Dell'accaduto sono stati interessati i carabinieri.