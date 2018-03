GIOVANE SCIATORE FINISCE CONTRO ALBERO A CAMPO FELICE, E' GRAVE

L'AQUILA. Uno sciatore romano di 21 anni e' rimasto gravemente ferito stamani dopo essere finito contro un albero sulle piste di Campo Felice, nel Comune di Rocca di Cambio. Nell'impatto il femore ha leso l'arteria femorale con conseguente emorragia. I soccorsi sono stati allertati da un amico che ha assistito al grave infortunio. Sul posto sono intervenuti gli Alpini del Nono Reggimento in servizio sulle piste da sci che hanno temporaneamente bloccato la fuoriuscita di sangue. Il ragazzo e' stato poi trasportato con la motoslitta della Forestale fino all'ambulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale all'Aquila. Sul luogo non e' stato possibile fare intervenire l'elicottero per le avverse condizioni meteorologiche.