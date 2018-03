CADE DA 3 METRI, 52ENNE FERITO A TREGLIO

PESCARA. Un 52enne di Treglio (Chieti) è ricoverato nell'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in un incidente sul lavoro avvenuto a Francavilla al Mare. L'uomo, titolare di un'impresa edile, era in un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina, quando è caduto dal primo piano, con un volo di circa tre metri. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato con l'eliambulanza. Del caso si stanno occupando i Carabinieri di Francavilla, che hanno informato l'ispettorato della Asl.