POLIZIA: DUE NUOVI DIRIGENTI ALLA QUESTURA DELL'AQUILA

L'AQUILA. Due nuovi dirigenti sono arrivati alla Questura dell'Aquila: da questa mattina l'incarico di dirigente della Divisione Anticrimine è ricoperto dal Primo Dirigente della Polizia di Stato dottoressa Maria Gabriella Ligregni. Originaria di Catania e laureata in Giurisprudenza, è entrata in Polizia nel 1980 ed ha ricoperto incarichi prestigiosi in svariate città d'Italia, tra cui spiccano quelli presso le Squadre Mobili di Palermo e Catania.

Il questore, Vittorio Rizzi, ha affidato la responsabilità delle Volanti al Commissario Capo della Polizia di Stato dottor Nicola Di Pasquale. «Fresco di corso, originario di Campobasso e proveniente da altre realtà lavorative, - si legge ancora nella nota - il Funzionario metterà certamente a frutto l'entusiasmo e la giovane età per garantire alla città il massimo apparto dell'attività delle volanti, sempre fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini».