PENSIONATO TROVATO SENZA VITA IN CASA A TERAMO E MORTO DA GIORNI

Martinsicuro. Il corpo senza vita di un pensionato in avanzato stato di decomposizione e' stato trovato ieri sera, in via Roma, a Martinsicuro (Teramo). Di G.S.V., classe 1937, i vicini di casa non avevano avuto piu' notizie. Preoccupati hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di casa, dove il 77enne viveva da solo, trovandolo privo di vita. Sul posto i carabinieri ed il 118. Da una prima ricognizione sembra che l'uomo sia deceduto per cause naturali. Saranno comunque disposti esami piu' approfonditi per retrodatare il decesso.