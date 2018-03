MANO NEL MACCHINARIO, OPERAIA RICOVERATA

LANCIANO. Una donna di 51 anni è stata ricoverata all'ospedale di Chieti, gravemente ferita a una mano che le è rimasta incastrata in un macchinario mentre era al lavoro in un'azienda dolciaria di San Vito Chietino. L'operaia è stata trasportata con l'eliambulanza del 118 per una sindrome da schiacciamento che le ha causato traumi vascolari ad alcune dita. Non si esclude che possa essere trasferita in altro ospedale specializzato. Sul luogo dell'incidente i Carabinieri.