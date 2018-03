TAGLI ABUSIVI: DENUNCIATE TRE PERSONE E SEQUESTRATI 500 Q DI LEGNA

CRONACA. L’AQUILA. Nel corso dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di L’Aquila, finalizzati alla prevenzione dei reati ambientali e, in particolare alla repressione dei furti di legname nelle aree montane della provincia aquilana, i Forestali della stazione di Tagliacozzo, coordinato dal comandante Irene Sebastiani nel territorio di Sante Marie (Aq), ha sorpreso e denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Avezzano, tre persone (D.M., C.V. e L.M.), per i reati di furto di oltre 500 quintali di legname e danneggiamento. L’attività investigativa ha consentito di accertare che due dei tre indagati, di nazionalità rumena, avevano precedenti per gli stessi reati. Gli autori di tale scempio rischiano da 1 a 6 anni di reclusione. Il personale del Corpo Forestale dello Stato ha provveduto al sequestro preventivo del bosco unitamente ai mezzi ed agli attrezzi utilizzati per il compimento dell’illecito. Il fenomeno del furto di legname e del taglio abusivo degli alberi nei boschi, per rubare il legname che ne deriva per fini commerciali, è sempre più diffuso sia sui terreni demaniali sia sui boschi lasciati dai legittimi proprietari in uno stato di abbandono. Non vengono risparmiati neanche alberi secolari e zone di alto pregio ambientale.