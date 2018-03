SANITA': A TERAMO SERVIZIO TELEFONICO DI TRADUZIONE SIMULTANEA ATTIVO H24

Teramo. Da qualche giorno alla Asl di Teramo e' in funzione un nuovissimo servizio di interpretariato telefonico multilingue, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

L'helpvoice consentira' a tutto il personale sanitario, semplicemente componendo un numero verde, di avere a disposizione, nel tempo massimo di 2 minuti, un interprete che - simultaneamente, in viva voce - tradurra' la conversazione con il paziente straniero. Un servizio utile soprattutto nei Pronto Soccorso dove, nella concitazione dell'urgenza, e' indispensabile la possibilita' di effettuare un triage multilingue che garantisca diagnosi e cure appropriate. La Asl di Teramo con i suoi oltre 900 posti letto, circa 135.000 passaggi l'anno nei Pronto Soccorso e una popolazione totale di 310.000 abitanti, accoglie un'utenza straniera che si aggira intorno a 25.000 unita'.