MONTESILVANO, INCONTRO DEI 5 STELLE PER PARLARE DI TTIP

POLITICA. MONTESILVANO. Il Movimento 5 Stelle di Montesilvano, in collaborazione con Abruzzo Social Forum e Confederazione Cobas Chieti-Pescara, presenta l’incontro pubblico sul TTIP, Transatlantic Trade and Investiment Partnerschip i trattati segreti tra l’Europa e gli Stati Uniti, che si terrà presso la sala consigliare del comune di Montesilvano giovedì 29 gennaio alle 17.30.



Interverranno Monica Di Sisto vice presidente della Fair Watch, Campagna Stop T-Tip, Federica Daga parlamentare del Movimento 5 Stelle, Andrea Colletti parlamentare del Movimento 5 Stelle. Cos’è il ttip? Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è un accordo sul commercio e gli investimenti in fase di negoziazione tra USA e Unione Europea. Il M5S di Montesilvano recentemente ha presentato una mozione al comune di Montesilvano, votata all’unanimità, che impegna il Comune ad intraprendere tutte le azioni di pressione di propria competenza presso il governo italiano, e a promuovere azioni di sensibilizzazione e di mobilitazione presso i cittadini del nostro territorio in quanto, con questo trattato, viene leso il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali.