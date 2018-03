PISTA CICLABILE TRA CARSOLI E VILLAVALLELONGA

L'AQUILA. Di 15.000 euro il finanziamento impegnato ed approvato con delibera dalla Giunta provinciale dell'Aquila per realizzare un percorso ciclabile che collegherà la Marsica occidentale e quella fucense, in particolare i Comuni presenti tra Carsoli e Villavallelonga. "Abbiamo messo in pratica quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa firmato con i sindaci dei comuni di Tagliacozzo, Carsoli, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa D'Albe, Avezzano, Luco dei Marsi, Trasacco, Collelongo e Villavallelonga, impegnando i fondi che serviranno a potenziare lo sviluppo turistico-economico nel territorio della provincia dell'Aquila, attraverso la costruzione di un percorso dove potranno transitare ciclisti e appassionati del movimento e della natura" ha detto il presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo. Il Protocollo d'Intesa, esempio di collaborazione tra Enti per sfruttare quanto possibile le potenzialità paesaggistiche della Marsica, prevede un tetto massimo di spesa quantificato in 37.000 euro, ripartito in 15.000 a carico della Provincia e 2.000 a carico dei singoli comuni partecipanti.