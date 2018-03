PROVINCIA PESCARA, AL VIA PROCESSO RIORDINO PERSONALE

CRONACA. PESCARA. Ieri il presidente Antonio Di Marco ha approvato un decreto che dà ufficialmente il via al piano straordinario di revisione del fabbisogno di personale per motivi funzionali e finanziari imposti a carico della Province, come previsto dalla legge di stabilità 2015.

«L’Ufficio personale – spiega Di Marco – ha studiato approfonditamente la dotazione organica dell’ente e, in previsione dell’individuazione del personale da adibire alle funzioni fondamentali, pari e non oltre al 50 per cento della spesa attuale, ha attuato uno degli strumenti previsti dalla normativa vigente per la riduzione “governante” del personale in soprannumero. A tal proposito, su un totale di 282 dipendenti, abbiamo individuato 30 dipendenti da collocare nel 2015 in pensionamento d’ufficio (9) e in prepensionamento (21); mentre, per quanto riguarda il 2016, 14 dipendenti, di cui 3 in pensionamento d’ufficio e 11 in prepensionamento. A questo provvedimento – continua Di Marco – seguirà la definizione di una mobilità programmata presso i vari enti della pubblica amministrazione presenti nella regione Abruzzo. Il tutto, per salvaguardare e garantire il èposto di lavoro a tutti i dipendenti».