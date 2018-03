SANITA': APPROVATA RISOLUZIONE OSPEDALE POPOLI: «RIATTIVARE PEDIATRIA»

POLITICA. POPOLI. Nella seduta del Consiglio regionale di martedì mattina e' stata approvata a maggioranza la risoluzione presentata al consigliere Domenico Pettinari (M5S) a salvaguardia dell'ospedale civile di Popoli. La risoluzione approvata impegna la Giunta regionale a sensibilizzare la Asl di Pescara per riattivare l'ambulatorio di pediatria dell'ospedale di Popoli e a valutare nel prossimo atto aziendale la possibilità di inserire gli ambulatori di pediatria, cardiologia, neurologia, ginecologia e ostetricia. Impegna altresì a sensibilizzare la Asl di Pescara al fine di ripristinare tutti i servizi che venivano erogati dal laboratorio analisi dell'ospedale di Popoli con particolare riferimento al Servizio di microbiologia.

«L’ambulatorio di Pediatria», hanno spiegato i 5 Stelle, «se consideriamo la particolare ubicazione dell’ospedale di Popoli che abbraccia l’utenza proveniente dall’Alta Val Pescara, dalla Valle Peligna e dall’altopiano dei Navelli, risulta particolarmente utile sia per le consulenze offerte al pronto soccorso dell’ospedale per le problematiche pediatriche, sia per le attività espletabili direttamente sui piccoli pazienti provenienti dalle zone su menzionate, che sono prevalentemente montane, sia per l’esecuzione di prelievi venosi per esami di laboratorio, difficilmente effettuabili se non da personale dedicato (Pediatra)».