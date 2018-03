DISTRETTO SANITARIO; ARRIVATA LA NUOVA DIRIGENTE CHIARA ZACCARDI

CRONACA. SPOLTORE. E’ arrivato il nuovo dirigente medico del distretto sanitario di via del Convento, Chiara Zaccardi. Ieri mattina il sindaco Luciano Di Lorito, Nada Di Giandomenico, consigliere con delega alla sanità, Valterio Fortunato, nuovo coordinatore dei distretti sanitari dell'area metropolitana, hanno fatto visita a Zaccardi, dal primo gennaio di questo anno coordinatrice dell’ attività territoriale di Spoltore.

«Crediamo fortemente che il distretto debba recuperare un ruolo principale per gli interventi primari ai cittadini, per questo dobbiamo potenziare ed implementare i servizi che eroga», ha detto il sindaco. «Ormai da mesi abbiamo portato all’attenzione del direttore generale Claudio D’Amario la richiesta di avere, ad esempio, il servizio di ecografia diagnostica e la riattivazione dell’ambulatorio per le vaccinazioni. Ci siamo anche impegnati a sistemare un’area parcheggio circostante per consentire l’accesso a tutti, in particolare agli anziani che sono i maggiori fruitori dei servizi. Ci auguriamo che con la dottoressa si possa instaurare un proficuo rapporto di collaborazione per velocizzare tutte le pratiche. Andare ad offrire, infatti, questi servizi sul nostro territorio significa rimettere al centro del discorso le esigenze del cittadino ed anche andare ad alleggerire le lunghe liste di attesa. Per troppo tempo la nostra realtà è stata messa in secondo piano, quando invece, sia per popolazione che per posizione strategica, ha tutte le carte in regola per pretendere una ottima struttura sanitaria».