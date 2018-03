QUALITA’ URBANA, GIOVEDI’ CONVEGNO ALLA DANNUNZIO

IL CONVEGNO. PESCARA. ‘Riduzione del consumo di suolo e nuova qualità urbana’: è questo il tema del convegno di studio che si terrà a Pescara (Aula Federico Caffè, Università D’Annunzio) giovedì 29 gennaio alle ore 9. Il convegno ripercorrere le recenti evoluzioni teoriche della questione, vuole prendere atto della sua dimensione quantitativa, vuole fare il punto sulle politiche concretamente messe in atto in sede legislativa, ma soprattutto vuole affrontare il tema della riprogettazione della città esistente, per individuare direzioni di lavoro verso una migliore performance ambientale degli insediamenti, attraverso processi di rigenerazione urbana che siano capaci di aumentare la qualità urbana, non trascurando l’attenzione verso le modalità di realizzazione dei programmi di intervento.