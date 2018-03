L’AQUILA. STADIO ACQUASANTA: AFFIDATI I LAVORI PER ULTIMO LOTTO

L’AQUILA. È stato sottoscritto stamani, in Comune, il contratto per l’affidamento dei lavori relativi all’ultimo lotto di interventi nello stadio di Acquasanta.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la Spel srl di Altamura (Bari), che avrà 120 giorni di tempo per portare a termine le opere. L’importo complessivo del progetto è di 2 milioni 46mila euro.

Gli interventi riguarderanno, in particolare, la realizzazione del campo in erba sintetica, delle torri faro, delle uscite e delle vie di ingresso e deflusso degli spettatori e delle recinzioni.