PEDAGOGIA: PREMIO ITALIANO SIPED A DOCENTE ATENEO L'AQUILA

UNIVERSITA’. L’AQUILA. Antonella Nuzzaci, professoressa di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di scienze umane dell'Ateneo aquilano e presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha ottenuto il "Premio Italiano di Pedagogia" per l'anno 2015 dalla Societa' Italiana di Pedagogia (Siped). Il riconoscimento arriva dalla piu' qualificata e rappresentativa societa' scientifica, che promuove "lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell'ambito delle discipline pedagogiche" sostenendo la diffusione della cultura pedagogica in Italia e all'estero. Il Premio e' riservato alla migliore produzione nazionale monografica dei quattro settori scientifico-disciplinari oggi attivi in Italia e quello assegnato quest'anno alla prof Antonella Nuzzaci attiene all'area della Pedagogia sperimentale e si riferisce alla monografia pubblicata nel 2011 dal titolo Competenze riflessive tra professionalita' educative e insegnamento, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia. La cerimonia di consegna del Premio avra' luogo a Genova il 27 marzo.