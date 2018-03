SOCIALE: INCARICO IN ABRUZZO PER DIRETTORE CARITAS TRIVENTO

SOCIALE. CAMPOBASSO. Un incarico in Abruzzo per don Alberto Conti, il direttore della Caritas diocesana di Trivento, diocesi che abbraccia comuni di tre diverse province (Campobasso, Isernia e Chieti). Ad annunciarlo è il governatore Luciano D'Alfonso che dopo un sopralluogo per l'emergenza frane a Castelguidone, paese del chietino, sul confine tra le due regioni, dove don Conti è parroco, si è fermato a parlare con il sacerdote. Subito dopo ha scritto su Facebook: «A Castelguidone ho lasciato un pezzo di cuore. Don Alberto Conti, parroco e direttore della Caritas di Trivento, è straordinario. La prossima nomina a rilevanza sociale, di competenza della Regione, lo riguarderà personalmente. Fa veri e propri miracoli sociali». D'Alfonso proprio qualche settimana fa, insieme al governatore del Molise Paolo di Laura Frattura, aveva accettato l'invito del direttore della Caritas partecipando a Trivento alla presentazione di un libro sullo spopolamento della diocesi trignina.