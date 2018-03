LAVORO NERO ED EVASIONE : SEQUESTRATI 200MILA EURO AD IMPRESA DI TRASLOCHI

CRONACA. L’AQUILA. I Finanzieri di L’Aquila hanno posto sotto sequestro beni di proprietà del titolare di un’impresa aquilana operante nel settore dei traslochi per oltre 200mila euro. L’accusa è di omesso versamento dell’IVA dovuta all’erario, per due annualità, per un importo pari al valore del sequestro disposto dalla magistratura. Tutto nasce da un controllo in materia di lavoro nero risalente a febbraio 2013. In quella circostanza, venne rilevato l’impiego di tre lavoratori in nero e/o irregolari. Considerato che il business in cui opera l’impresa coinvolta – i traslochi di mobili e masserizie – si giova di un trend particolarmente favorevole potendo contare, seppur indirettamente, su erogazioni pubbliche legate alla ricostruzione post - sisma, la Guardia di Finanza ha approfondito la posizione fiscale della stessa.

E’ così emerso che erano stati omessi i versamenti all’erario dell’IVA dovuta per le annualità fiscali 2012 e 2013. All’esito degli accertamenti fiscali ed in presenza dei requisiti che rendono il fatto commesso di rilevanza penale, si è giunti all’odierno sequestro che ha riguardato un immobile di proprietà, ubicato nel quartiere Santa Barbara della città.