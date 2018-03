ORTO BOTANICO NELL'AREA DELLA MADONNINA: LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO

LA NOVITA’. PESCARA. Si chiamerà Giardino Mediterraneo e prenderà vita a costo zero per l'Ente sulle aree demaniali della Madonnina grazie ad un'idea proposta dall'Istituto Tecnico Tito Acerbo all'Amministrazione e approvata dalla Giunta durante l'ultima riunione.

«Nei fatti nascerà un orto botanico in piena regola – illustra l'assessore Enzo Del Vecchio, che ha istruito la delibera in questione e l'ha portata all'approvazione dell'esecutivo – Un obiettivo che è in piena sintonia con altri obiettivi dell'Amministrazione ,che appena eletta ha impresso in una delibera di indirizzo il progetto di realizzare in città orti urbani e sociali, condividendo un percorso in tal senso sia con le associazioni che con le scuole». L'orto botanico, progettato per i ragazzi dall'ingegner Ugo Di Giambattista, rientra in una precisa attività didattica dell'Istituto, “Paesaggi futuri, giovani protagonisti” e andrà a riqualificare circa 600 metri quadri di arenile entro cui verranno piantati arbusti della macchia mediterranea e poste delle bacheche in legno per dare informazioni.