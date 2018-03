AVEZZANO, AUTO RUBATA E RECUPERATA NEL GIRO DI POCHI MINUTI

CRONACA. AVEZZANO. Intorno alle 12:30 di questa mattina la centrale radio operativa dei vigili urbani di Avezzano ha avuto notizia dalla stazione locale dei Carabinieri del furto di una Lancia in via Corradini.

Il comandante dei Vigili Urbani di Avezzano, Luca Montanari, ha immediatamente diramato l'allarme e concentrato tutte le forze disponibili sulla ricerca. A distanza di pochi minuti, la pattuglia di vigili in servizio presso via Dalla Chiesa ha individuato e fermato l'auto rubata con tre pluripregiudicati a bordo. La pattuglia, impegnata nel controllo di routine alle scuole per la prevenzione, ha riconosciuto la targa e il tipo di veicolo ed ha proceduto al fermo. I pregiudicati non hanno opposto resistenza e sono stati tradotti presso la sede del corpo della polizia locale per gli accertamenti dovuti. I tre uomini sono risultati pluripregiudicati e, dopo il dovuto coinvolgimento del Magistrato, Maurizio Maria Cerrato, sono stati arrestati e portati presso il comando della polizia di Avezzano. L'automobile rubata è stata prontamente restituita al proprietario che ha manifestato tutta la sua gratitudine agli agenti e si è congratulato con l'intero corpo della Polizia Locale per l'efficienza e la tempestività.