INCIDENTI STRADALI: COPPIA CONIUGI IN FOSSO, GRAVI

LANCIANO. Una coppia di coniugi è finita ieri con l'auto in una scarpata profonda una decina di metri a seguito di un incidente stradale. L'auto è sbandata in semicurva lungo la ex Statale 84 Lanciano-San Vito Marina in località Castellana. Al momento dell'incidente avvenuto attorno alle 16 di ieri sul posto pioveva. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 che ha trasportato il marito al neurochirurgico di Pescara e la donna all'ospedale di Chieti in ambulanza. Entrambi i feriti hanno riportato un politrauma e sono in prognosi riservata.