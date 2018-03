TIR CARICO DI UOVA FUORI STRADA NEL TERAMANO

CASTELLALTO Si ribalta camion che trasportava uova mentre percorre la strada provinciale 6 che porta a Case Molino di Castellalto. L'incidente e' avvenuto stamane all'alba. Il mezzo pesante stava affrontando la strada quando per motivi da accertare, e' uscito di strada inclinandosi. Il conducente e' rimasto lievemente ferito ed e' stato trasportato in ospedale a Teramo solo per escludere danni maggiori. Il tir che trasportava uova non ha comunque perso il carico all'esterno ed e' stato rimesso sulla carreggiata grazie all'intervento di un mezzo privato.