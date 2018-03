L'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI MONTESILVANO SCOPRE I SEGRETI DELLA METEOROLOGIA

CRONACA. MONTESILVANO. “Meteorologia e previsioni del tempo” è stato il tema del dibattito organizzato dall'Università Popolare della Terza Età Francescopaolo Mazzaferro di Montesilvano. Relatore dell'incontro, svoltosi questa mattina, venerdì 23 gennaio, presso la sala Polifunzionale di Palazzo Baldoni, è stato Giovanni De Palma del sito meteorologico AbruzzoMeteo.

«Abbiamo scoperto – ha affermato il presidente dell'Università Popolare della Terza Età Giuseppe Tini – come nasce una previsione meteo. Inoltre De Palma ci ha spiegato quali sono gli eventi atmosferici particolarmente rilevanti che possono interessare la nostra regione, con maggior riferimento al settore costiero». De Palma ha anche parlato dell'allerta meteo prevista per le giornate di oggi e domani sul medio Adriatico e ha elaborato, in tempo reale, una previsione per la città di Montesilvano.

«Fino alla fine dell'anno accademico – ha continuato il presidente Tini – gli iscritti dell'Università Popolare della Terza Età riceveranno via mail le previsioni meteo per il fine settimana». Intanto la prossima settimana, e precisamente mercoledì 28 gennaio, gli iscritti dell'Università Popolare della Terza Età visiteranno i luoghi della memoria in Marsica, per ricordare il tragico terremoto di 100 anni fa.