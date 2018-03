REGIONE:ASCOLTO CITTADINI, 133 ISCRITTI FIN DALLE 9.00

CRONACA. REGIONE. Una Regione con le porte aperte all'ascolto dei cittadini, imprese, associazioni stamattina nella sede ospitante della Provincia di Pescara. Iscritti a parlare 133 cittadini che hanno incontrato, in colloqui privati, l'assessore al Lavoro e al Sociale, Marinela Sclocco, il consigliere, Alberto Balducci, il presidente dell'Arpa, Luciano D'Amico, il manager della Asl di Pescara, Claudio D'Amario e il direttore generale dell'Ente regione, Cristina Gerardis. I cittadini si sono recati in maniera ordinata nelle aule della Provincia ed hanno pianificato con lo staff di segreteria di ciascun interlocutore il proprio turno. «E' un segnale importante che spero venga colto in tutta la sua carica di innovazione e di originalità - ha commentato l'assessore Sclocco prima di sistemarsi nel posto che le è stato assegnato per i colloqui frontali. Siamo un Ente accessibile, che pone nell'ascolto dei bisogni del territorio la vera ragione del nostro modo di fare politica e di amministrare».