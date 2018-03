È ON LINE IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI CASTELLALTO

CRONACA. CASTELLALTO. È on-line il Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Castellalto per la gestione automatizzata dei dati territoriali al link http://www.geoportal.it/castellalto. Si potrà accedere anche direttamente dal sito del Comune di Castellalto, cliccando su SUE e successivamente su "cartografia on-line". Il SIT garantisce una maggiore qualità dei servizi attraverso il miglioramento dei processi di gestione, il potenziamento e l’interscambio delle informazioni urbanistiche, la consultazione on-line delle destinazioni d’uso del territorio, nonché delle vigenti normative. «Con questo ulteriore passo abbiamo completano un altro degli obiettivi del programma di governo della nostra Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco – che si proponeva la modernizzazione e la digitalizzazione completa dell’Ufficio Tecnico Comunale. Invito la cittadinanza, i tecnici e le imprese a farne un utilizzo concreto e pratico perché gli strumenti informatici devono migliorare e semplificare la vita del cittadino. Tutti coloro che hanno l’esigenza di consultare porzioni di cartografia del Comune di Castellalto, per fare analisi sullo stato di fatto o come base per rilievi e progettazioni, troveranno nel SIT un valido aiuto».