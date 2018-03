MALTEMPO: ABRUZZO, STOP AI TRENI TRA MANOPPELLO E SCAFA

PESCARA. A causa del maltempo la circolazione ferroviaria in Abruzzo sta subendo problemi. In una nota Rfi annuncia che le intense piogge che stanno interessando l'Abruzzo hanno provocato l'innalzamento delle acque del fiume Pescara in corrispondenza della sede ferroviaria fra Manoppello e Scafa-San Valentino-Caramanico Terme (linea Sulmona - Pescara). La circolazione fra le due stazioni e' sospesa dalle 10. E' stato attivato un servizio di autobus sostitutivi fra Manoppello e Scafa.