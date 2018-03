PEZZOPANE CONDUTTRICE A RADIO2 PER UN GIORNO DA PECORA

RADIO. ROMA. Stefania Pezzopane, conduttrice radiofonica per un giorno. Oggi la senatrice Pd indosserà cuffie e microfoni per cimentarsi con la conduzione di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio2 in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45. L'occasione per questo inedito ruolo è data dall'assenza dell''Anziano' Sabelli Fioretti, che, in una crisi esistenzial-radiofonica, è sparito dagli studi di Radio2 a Via Asiago senza comunicare quando tornerà. La senatrice Pezzopane dovrà smettere per qualche ora gli abiti del politico e dimostrare di esser in grado di intervistare riprendendone lo stile, le battute e i tic dello storico conduttore e ideatore, col 'Simpatico' Lauro, del programma cult di Radio2. Ribaltando lo schema classico dei talk show dove sono i giornalisti che intervistano i politici, a Radio2 Un Giorno da Pecora si sta sperimentando l'esatto contrario, con i politici che, spesso, intervistano i giornalisti. Tanto che, prima della Pezzopane, a condurre la trasmissione in assenza di Sabelli Fioretti sono stati Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Andrea Romano, che hanno intervistato, tra gli altri, Enrico Mentana, Massimo Giannini, Corrado Formigli e Nicola Porro.