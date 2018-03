ABRUZZO CONFCOMMERCIO: E’ ROBERTO DONATELLI IL NUOVO PRESIDENTE

LA NOMINA. ABRUZZO. Roberto Donatelli è il nuovo Presidente Regionale di Confcommercio Imprese per l’Italia che succede al cavaliere del Lavoro Giandomenico Di Sante che ha guidato l’Organizzazione nell’ultimo quadriennio. Sessantaquattro anni, opera nel settore commerciale dal 1971, Cavaliere della Repubblica è impegnato da 42 anni in Confcommercio di cui è consigliere Nazionale e presidente della Provincia dell’Aquila. Nella medesima riunione è stato confermato Celso Cioni quale direttore Regionale.

«Assumo questa importante responsabilità», ha detto Donatelli, «in un momento particolarmente critico per le nostre categorie e con la volontà di costruire in collaborazione con tutti i colleghi, un progetto comune e condiviso per affrontare al meglio le tante problematiche dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, delle micro e piccole imprese abruzzesi. In Abruzzo dobbiamo purtroppo confrontarci con un bilancio regionale sempre più risicato e con molte criticità. Le risorse sono sempre più limitate e per questo ci batteremo affinché vengano varate misure idonee di intervento in grado di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’utilizzo di queste risorse a beneficio del sistema produttivo regionale che ha particolare bisogno di politiche attive dedicate ai settori del terziario di mercato».