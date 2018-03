PESCARA. RUBATI CAVI, CHIUSA GALLERIA SAN SILVESTRO SULLA VARIANTE 16

PESCARA. L'Anas comunica che sulla strada statale 714 Tangenziale di Pescara e' stata chiusa al traffico in via d'urgenza la galleria "San Silvestro", in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra gli svincoli Pescara Sud (km 11,300) e Alento/Francavilla (km 16,030), tra le province di Pescara e Chieti. La chiusura si e' resa necessaria per motivi di sicurezza della circolazione veicolare in quanto, durante la notte scorsa, ignoti hanno prelevato in modo fraudolento la quasi totalita' dei cavi del sistema di alimentazione dell'impianto elettrico e di ventilazione. Al momento il traffico e' deviato sulla viabilita' locale. L'Anas sta provvedendo con urgenza al ripristino dell'alimentazione degli impianti per poter riaprire al traffico, in tempi brevi, la galleria.